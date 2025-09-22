Suscríbete a
Festival de San sebastián

'Los domingos' se eleva y toca el Cielo de la competición

Alauda Ruiz de Azúa, directora de 'Cinco lobitos' y de la miniserie 'Querer', presenta la mejor película del festival hasta el momento

Linklater, a la captura de Jean-Luc Godard: «Hollywood es bastante terrible»

Alauda Ruiz de Azúa
Alauda Ruiz de Azúa AFP
Oti Rodríguez Marchante

Oti Rodríguez Marchante

Alauda Ruiz de Azúa, directora de 'Cinco lobitos' y de la miniserie 'Querer', por situarla en su mejor lugar, ha presentado en la competición del Festival 'Los domingos', una película increíblemente bien planteada y ejecutada que se ha puesto un peldaño por encima de todas ... las vistas hasta el momento. Además de insólita en el panorama actual del cine español, exhala auténtico riesgo, sensibilidad, equilibrio e inteligencia. Insólita, por la esencia del argumento que desarrolla: una chiquilla de diecisiete años, que estudia, tiene amigos, familia y mundo por delante siente la llamada de la fe y se plantea seriamente abrazar la vida de monja de clausura.

