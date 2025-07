Preguntan a Javier Bardem cómo fue trabajar con Brad Pitt en 'F1: La película' y es claro en su respuesta: «Es un tipo muy...»

'F1: La película' se ha convertido en uno de los últimos grandes estrenos en cines. El filme, dirigido por Joseph Kosinski, narra la historia de Sonny Hayes, una de las figuras más relevantes de la Fórmula 1 de los años 90 que, debido a un accidente, tuvo que abandonar la competición.

Treinta años después del final de su carrera, es contactado por un antiguo compañero de equipo, Rubén Cervantes, propietario ahora de un equipo de Fórmula 1 al borde de la quiebra y quien le convence para volver a la categoría reina del automovilismo y salvar al equipo.

Brad Pitt protagoniza la nueva película sobre la Fórmula 1, en el papel de Sonny Hayes. La estrella de Hollywood comparte cartel con unos de los actores españoles más internacionales, Javier Bardem, quien interpreta a Rubén Cervantes. Completan el reparto Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Sarah Niles, Joseph Balderrama y Abdul Salis, entre otros.

Bardem, quien tiene también un papel protagonista en la película, se siente orgulloso de haber participado en el proyecto. Tal y como señaló en una entrevista con Europa Press, fue un honor «poder trabajar con Joseph, que había hecho 'Top Gun', una película que disfruté mucho y que celebré porque trajo gente al cine en un momento muy complicado pospandemia».

Además, el personaje de Rubén Cervantes conquistó desde el primer momento a Bardem: «Me gustaba la idea de ser la cabeza visible de un equipo, pero al mismo tiempo dando espacio a cada uno de ellos y poder llevar el proyecto adelante». Y es que, para el actor, 'F1: La película' tiene «una parte muy emotiva». «Aparte de la espectacularidad, hay también una parte de humor y emoción que llega al espectador», señaló.

Javier Bardem cuenta cómo fue rodar junto a Brad Pitt en 'F1: La película'

Más allá de la trama, uno de los grandes atractivos de la película es la química entre Javier Bardem y Brad Pitt. No es la primera vez que los dos ganadores de un Oscar trabajan juntos. Ya lo hicieron hace 12 años, en 'El consejero', de Ridley Scott, donde también participaba Penélope Cruz.

Desde entonces, los dos actores guardan una bonita relación de amistad, que se traduce en una gran sintonía en 'F1: La película'. En este sentido, el intérprete español ha contado cómo fue rodar de nuevo al lado de la estrella de Hollywood.

En su entrevista con Europa Press, Bardem se deshace en elogios con Brad Pitt: «Fue una delicia, es un tipo muy sencillo... es muy amable, muy generoso, muy humilde». El actor destacó que, al ser productor de la película también, el ganador de dos Oscar «se aseguraba de que todo el mundo estuviese bien cuidado».

Javier Bardem y Brad Pitt GTRES

Bardem puso en valor también el compañerismo de Pitt: «Está constantemente ocupado en que tú brilles, quitándose él del medio». Además, señaló que, como actor, «es una delicia porque es totalmente libre». «Juegas a pasar la bola y a ver qué pasa... De pronto entra con humor, de pronto lo hace más serio. Y es maravilloso ver eso delante de tus ojos. He crecido viéndole y ha hecho trabajos que admiro muchísimo. Y es guapísimo, lo tiene todo», aseguró en la entrevista.

'F1: La película' fue rodada en circuitos reales durante la celebración de algunos de los grandes premios, de forma que aparecen figuras como Fernando Alonso, Max Verstappen, Carlos Sainz o Lewis Hamilton. «Lo viví y lo disfruté mucho porque no soy un grandísimo fan de la Fórmula 1. No es que no me guste, sino que me interesan más otros deportes. Pero, evidentemente, ahora reconozco más el esfuerzo desde dentro, porque lo he visto y me interesa», contó.