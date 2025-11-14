Suscríbete a
Crítica de 'Die my love' (***): Un personaje indómito para una actriz furiosa, Jennifer Lawrence

Todo es triste, desnortado, un cuadro demasiado gris de cómo la locura y la depresión entran sin llamar en una relación de pareja o en una vida

Jennifer Lawrence protagoniza 'Die my love'
Oti Rodríguez Marchante

Jennifer Lawrence es una actriz con furia en su interior y de esas a las que, como a Bette Davis, no les preocupa acarrear con un personaje antipático, abyecto, amoral o violento. Sus interpretaciones en películas como 'Gorrión rojo', '¡Madre!' o incluso 'Los juegos ... del hambre' demuestran que es capaz de cualquier cosa, al menos mientras haya una cámara de cine frente a ella. En 'Die my love' su trabajo para componer al personaje protagonista es hercúleo y sin la menor recompensa de encontrarse con la comprensión ni compasión del espectador, en parte gracias a la voluntad de la directora, Lynne Ramsay, con más prestigio que grandes películas, por no acercarlo más comprensible y humano a su mirada.

Sobre el autor Oti Rodríguez Marchante

Crítico de cine en ABC

Oti Rodríguez Marchante

