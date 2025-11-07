Suscríbete a
ABC Cultural

Crítica de 'Bugonia' (***): Emma Stone contra dos tontos muy listos

Yorgos Lanthimos vuelve a provocar sorpresa, inquietud y entretenimiento con su nueva película, la cuarta que rueda con su musa Emma Stone

Emma Stone en el rodaje de 'Bugonia', en una fotografía tomada por el propio Yorgos Lanthimos
Emma Stone en el rodaje de 'Bugonia', en una fotografía tomada por el propio Yorgos Lanthimos Focus Features
Oti Rodríguez Marchante

Oti Rodríguez Marchante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El director griego Yorgos Lanthimos tiene ya tantas películas controvertidas y puestas ahí, en la pantalla, para que su público las roa -como si fueran un paquete de pipas- que tal vez resulte arriesgado afirmar que 'Bugonia' es la mejor en este sentido, y en ... otros. Ver 'Bugonia' provoca sorpresa, inquietud, entretenimiento y la necesidad de comentarla con la misma pasión que el partido de fútbol de ayer. Asuntos como la mezcla de conspiración y paranoia ('conspiranoia'), el poder de las grandes corporaciones, el futuro del planeta o la dificultad de las cabezas privilegiadas (las simples lo entienden todo) para discernir entre la verdad y la mentira, es decir, el pan nuestro de cada día, son los que diluye Lanthimos en un argumento muy movido y preciso que, además, tiene un guiño final que voltea los sentidos, también el de la propia historia, y que te saca de la sala discutiendo de ella.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Oti Rodríguez Marchante

Crítico de cine en ABC

Oti Rodríguez Marchante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app