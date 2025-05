Las cuatro comunidades que deciden las elecciones en España, por la cantidad de escaños que aportan al Congreso, son Andalucía, Madrid, Valencia y Cataluña. Al PSOE para ganar tiene que irle muy bien en Andalucía y en Cataluña, y tiene que procurar no hacer el ... ridículo en Madrid ni en Valencia. El PP lo mismo pero al revés.

El problema de Alberto no es Sánchez. El problema es que en Madrid los militantes empujan a la presidenta para que sea ella y en Andalucía, Bonilla hace ver que abraza a Alberto pero es para su estrangulamiento y sustitución. Si el táper sufre un accidente irreversible, Isabel y Juanma mandarán flores para Alberto pero la tristeza durará un flash y antes que las coronas llegarán sus candidaturas para hacerse con el partido.

En Valencia, Feijóo no sabe qué hacer con Mazón –ni con Camps, por cierto– y en Cataluña creía que sabía qué hacer con Alejandro Fernández pero le salió tan mal que tuvo que rendirse y ahora tiene a un líder regional que en caso de fatalidad se ahorrará las flores y pasará directamente al champán.

El PP de Aznar tenía voto oculto porque a muchos no les gustaba el candidato, y temían que les llamaran fachas, pero en la intimidad de la urna votaban al más capaz. El PP de Feijóo tiene castigo oculto, porque aunque muchos se sienten obligados a decir que lo votan para echar a Sánchez, a la hora de la verdad no les basta.

Paloma Esteban explicó el martes que Feijóo «se rodea de afines para no fallar». Tiene tan poca confianza en sí mismo que la única estrategia de su congreso es la prisa por convocarlo y que ninguna candidatura pueda disputarle el liderazgo. Ninguna idea de España, ningún concepto político o económico: es la pequeñez acomplejada del que acelera cuando pasa ante un espejo por no tener que verse.

Y en su precipitación y su desconexión de la realidad no se ha dado cuenta de que el mismo fin de semana, y en la misma ciudad, se celebra el desfile del Orgullo. Más de 200.000 personas del resto de España y del mundo colapsarán Madrid y tienen sus reservas cerradas con mucha antelación. Los compromisarios del PP que han de acudir a Madrid ese fin de semana están muy contentos con los hoteles a 600 euros la noche. «El gallego», ha dicho uno de ellos, «se equivoca hasta durmiendo».

El colectivo LGTBI se está organizando para aprovechar la reunión y pasar por Génova, de modo que sabremos de primera mano –o de primer botellazo– si les ha convencido la ponencia socialdemócrata de Juanma, con la que lejos de fijar una posición política constructora de una oferta comprensible para los ciudadanos, lo que viene a decir es que el PP no es en realidad tan facha. Cuando intentas gustar a los que no te votan, consigues y no siempre que te perdonen la vida; y que los que te votaban te abandonen.

Flores para Alberto. Sí, en el mejor de los casos.