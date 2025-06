Rumores de romance entre Carlos Alcaraz y Emma Raducanu: así se fraguó la conexión entre ellos

Los dos tienen 22 años, aunque él es unos meses más pequeño. Pero Carlos Alcaraz y Emma Raducanu han crecido juntos. Así lo ha contado la tenista británica, que se ríe pero ni confirma ni desmiente cuando le preguntan por su supuesto romance con el español. Hace algunos días se conoció que jugarían juntos, lo que dio lugar a las especulaciones, ¿acaso hay algo más entre ellos?

Emma Raducanu se convirtió en 2021 en la primera tenista en ganar un Gran Slam sin perder ningún set y ahora acaba de volver a las canchas tras una lesión. Por su parte, Carlos Alcaraz es el número 2 del ránking de la ATP y acaba de ganar Wimbledon y en el Roland Garros. Sin duda, dos tenistas de éxito que tienen mucho en común, pero en los últimos días han crecido las especulaciones de que entre ellos pueda haber algo más.

Aparte de que, según los fans del tenis, hacen muy buena pareja, sus planes para hacer equipo en el US Open han dado lugar a las teorías. "Su amistad fue el cotilleo en el The Queen's Club de Londres", aseguraba hace unos días 'The Sun'. "La gente piensa que está pasando algo entre ellos porque tienen química", añadía el medio británico. Al parecer, Carlos fue visto en el hotel de Emma el jueves y el viernes de la semana pasada, y se les vio riéndose y bromeando juntos, "felices y relajados", añade la fuente. Además, Emma estuvo presente en el partido de Carlos Alcaraz contra Roberto Bautista Agut, por lo que la idea de que pudiera estar apoyándole en calidad de pareja se planteó entre sus seguidores.

En respuesta a la BBC, Emma respondió diciendo: «Me alegro de que internet se lo esté pasando bien y que ofrezcamos entretenimiento para todos». Una frase que, para muchos, no niega una posible conexión más allá de la amistad. Eso sí, la tenista explicó que son amigos desde hace años y que es importante tener lazos fuertes en esta profesión tan exigente.

«Me lo pidió a principios de año. Me sorprendió y fue un honor, obviamente estaba muy emocionada», explicó Emma al contar cómo se produjo esa unión para los dobles mixtos de Estados Unidos, donde una pareja real como la de Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas jugará también. Aunque explica que tenía que preguntar a su equipo, «obviamente iba a decir que sí», admitió.

¿De qué se conocen?

«Nos empezamos a conocer cuando tuve aquel recorrido en Wimbledon», dice Emma, haciendo referencia al verano de 2021. «Desde entonces hemos mantenido el contacto», comparte. Ambos tenían 18 años en aquel entonces y, aunque no les fue bien en Londres, poco después tuvo lugar la gran victoria de la joven británica en el US Open. Sin embargo, su recorrido ha estado marcado por varias lesiones que han frenado su ascenso, mientras que Carlos Alcaraz ha seguido creciendo profesionalmente y muy poco a poco.

La tenista, nacida en Toronto, con nacionalidad británica y de ascendencia china y rumana es muy popular en los países anglosajones. No solo por su juventud y su éxito deportivo, también por su belleza, gracias a la mezcla étnica que se puede apreciar en su rostro. Además, Emma ha sido noticia en varias ocasiones por asuntos que, por desgracia, no tienen que ver con el deporte. En el WTA 1000 de Dubái del pasado mes de febrero, la tenista se escondía detrás de la juez de silla al reconocer en las primeras filas de las gradas a un hombre que la había acosado por la calle el día anterior. Poco después este era arrestado.