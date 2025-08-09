Si me dan a elegir entre mis dientes y mi espíritu, me quedo con los dientes. También si tengo que elegir entre un odontólogo y un 'coach' espiritual, sea lo que sea. He visto dos de estos en las revistas. En el '¡Hola!' sale Lorena Bernal ... , que «se ha reinventado» como 'coach espiritual' y ha publicado un libro titulado 'Empieza por ti: cómo encontrar paz y felicidad duraderas'. Lo que más me gusta es cuando dice: «Siempre me han fascinado los seres humanos, sus emociones y reacciones». A mí también. Sobre todo, esos de Atapuerca que despellejaron y se comieron a sus vecinos hace 5.700 años. Una forma de eliminación extrema del enemigo por control social o venganza. A Netanyahu no se le ha ocurrido. Bueno, hay poca carne.

Por 'Lecturas' me entero de que Jennifer Aniston ha pasado unos días en Mallorca con unos amigos y les ha presentado a su nuevo novio, Jim Curtis, también 'coach' espiritual. Y cuenta con libro. El título del último es 'Guía de manifestación cuántica: un cuaderno de trabajo para programar una nueva conciencia'. Asimismo, es especialista en hipnosis. Uy, como Tony Kamo. Duérmete. En el fondo, el título del libro de Jim es muy parecido al de Lorena, pero con más ínfulas y perendengues. A ver, cómo encontrar paz y felicidad duradera es lo mismo que programar una nueva conciencia. Luego le pones eso de cuántico y te quedas tan fresco. Es como la Cuarta Plataforma del 'hacker' del gorrito. Leo en 'El País' que un directivo histórico de Telefónica decía con sorna que nunca supo concretar «qué diablos era eso de la Cuarta Dimensión».

Lo de los dientes. La Jéssica de Ábalos es dentista en una clínica de Murcia. Y la última novia conocida de Jeffrey Epstein, la bielorrusa Shuliak, trabajaba como odontóloga. Gente útil. Según 'The New York Times', podría ser una de las principales beneficiarias de un fideicomiso que Epstein estableció antes de morir. Si tengo que salvar del fuego a un 'coach' espiritual o a una dentista, salvo a la dentista. ¿En qué estará pensando Jennifer Aniston? Mira Lana del Rey, que se ha casado con un cazador de cocodrilos.