Suscribete a
ABC Premium

vivimos como suizos

Gente útil

¿Para ser 'coach' espiritual se necesitará título?

El 'rooftop' del cordero

Qué es una Coca-Cola

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si me dan a elegir entre mis dientes y mi espíritu, me quedo con los dientes. También si tengo que elegir entre un odontólogo y un 'coach' espiritual, sea lo que sea. He visto dos de estos en las revistas. En el '¡Hola!' sale Lorena Bernal ... , que «se ha reinventado» como 'coach espiritual' y ha publicado un libro titulado 'Empieza por ti: cómo encontrar paz y felicidad duraderas'. Lo que más me gusta es cuando dice: «Siempre me han fascinado los seres humanos, sus emociones y reacciones». A mí también. Sobre todo, esos de Atapuerca que despellejaron y se comieron a sus vecinos hace 5.700 años. Una forma de eliminación extrema del enemigo por control social o venganza. A Netanyahu no se le ha ocurrido. Bueno, hay poca carne.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app