Mar Flores anuncia su libro de memorias: «Mi historia, mis vivencias y mis aprendizajes»

Y de repente, el huracán Mar Flores. Acostumbrada a mantener un perfil discreto durante estos años, en este 2025 la modelo se ha convertido en un torbellino tras redoblar su presencia en redes, entrar en el concurso 'DecoMasters' junto a Carlo Costanzia y, como acaba de anunciar, publicar su libro de memorias, que asegura que ha sido escrito «desde la calma y la verdad».

Ha sido un verano de lo más singular para Mar Flores, el primero como abuela a sus 56 años. Ha dejado constancia de ello en su cuenta de Instagram, donde ha sido generosa en publicaciones, incluyendo consejos de vida, outfits, paisajes y posados en bikini. Y sus seguidores, dando palmas.

Y nada más poner fin a los días de asueto estival, la modelo se ha descolgado con un anuncio de lo más prometedor: este mismo 10 de septiembre sale a la venta su biografía, 'Mar en calma', en el que contará sus vivencias. Habrá que esperar a ver el contenido para descubrir con qué grado de detalle.

Primero Bárbara Rey y ahora Mar Flores

Están de moda las biografías. Si hace unos meses llegó a las librerías la de Bárbara Rey, ahora le llega el turno a Mar Flores, según Así lo ha anunciado ella misma en sus redes sociales, que ya domina como la mejor de las influencers. «El 10 de septiembre sale a la luz 'Mar en calma', mis memorias. Un libro en el que comparto mi historia, mis vivencias y mis aprendizajes», ha proclamado.

Según ha contado la madre de Carlo Costanzia en su mensaje de Instagram, se trata de «un viaje de recuerdos y emociones escrito desde la calma y la verdad». Y ha añadido: «Espero que cada página os acerque un poco más a mí y a todo lo que me ha traído hasta aquí».

Por descontado, inmediatamente se ha desatado la expectación. Primero, porque pocos conocían que Mar Flores estaba trabajando en sus memorias. Y segundo, porque la modelo siempre se ha mostrado muy reservada a la hora de hablar de su vida privada. Antes y ahora. Cuando se le ha preguntado, lo normal ha sido escuchar lugares comunes y evasivas.

Una vida que contar

Nadie sabe la profundidad de la biografía, aunque sin duda tiene una historia que contar en términos de crónica social y retrato de varias épocas desde su salto a la fama gracias a sus romances con integrantes de la jet set española durante su juventud. Bertín Osborne fue el primer affaire rumoreado cuando ella presentaba 'VIP Corazón'. Luego conoció a Carlo Costanzia di Costiglione, un aristócrata y empresario italiano, con quien se casó en 1992 y tuvieron un hijo en común en los dos años de matrimonio.

Mar Flores y Fernando Fernández-Tapias mantuvieron un romance de menos de un año que finalizó cuando una revista publicó unas escandalosas imágenes de ella con Alessandro Lecquio en Roma y las fechas determinaron que estaba manteniendo una relación paralela con ambos. El romance se hizo público después de que los hermanos Kiko y Coto Matamoros firmasen un contrato con una publicación para sacar las fotografías de ambos en Roma, motivo por el que la exmodelo rompió con el empresario.

Mar Flores y Javier Merino comenzaron su noviazgo en septiembre de 1999 y se casaron en 2001, después de que ella consiguiese la nulidad matrimonial. La pareja tuvo cuatro hijos en común y su relación duró 17 años. También hubo su polémica, pues el empresario estuvo imputado por corrupción.

Como se ve, la modelo ha tenido una vida muy agitada, digna de contarse, antes de instalarse en ese «mar en calma» en el que ahora vive, abrazada a costumbres healthies y al cuidado de físico y mente. Hay expectación por saber qué cuenta y cómo lo cuenta.