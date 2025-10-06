Suscribete a
Perdigones de plata

Tradición sobrecogedora

Parece que Koldo y Ábalos recolectaban suculentos sobres del PSOE

Por allí resopla

El sobornito

Ramón Palomar

Me encanta que la realidad, y acaso también nuestra santa tradición, rezumen tozudez inquebrantable. Mucho amenazar al personal con el euro digital, mucho tratar de arrinconar el maravilloso papel moneda, mucho perseguir esos dineros que flotan en el negro hiperespacio exterior o interior pero ... luego, a la hora de la verdad, sigue funcionando el sobre repleto de verdura fresca o la bolsa de basura trufada de crujiente flus destinado a gastos de representación, gastos más o menos espontáneos o gastos encaminados hacia placenteros lirilis, ustedes ya me entienden.

