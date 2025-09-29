Suscribete a
ABC Premium
Temporal
Varios colegios y universidades en Valencia suspenden las clases
Directo
Trump recibe a Netanyahu para intentar acordar un plan para el futuro de Gaza

Perdigones de plata

El sobornito

El bono no es sino mamandurria dispuesta a saciar las fauces juveniles

Voto de silencio

Pelmas en miniatura

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Como las risueñas focas de los circos de antaño, a ellos también se les amaestra desde temprana edad suministrándoles el goloso dinerito que les lubrica el ocio. Videojuegos, libros, entradas para teatro y cine… Todo brota de esa regalía denominada «bono-joven» o algo así. ... Lo peor es que les privan de un placer que nosotros disfrutamos; esto es, currar sirviendo copas a los yupis de moco cocainómamo o ensartando folletos de publicidad en los buzones, para así ahorrar y largarse con la calderilla fruto de nuestro sudor en dirección a la tienda de discos o a la librería del barrio. Escogíamos con mimo la prosa y los vinilos porque conocíamos el valor de un peine. Y nos ilusionaba cualquier hallazgo, ya fuese lo último de los Pixies o un clásico que descubrimos recién inaugurada nuestra mayoría de edad como '1.280 almas' de Jim Thompson.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app