Las películas clásicas que logran emocionarme hasta derramar una lagrimita cristalina un tanto moñas suelen destacar por el laconismo de sus protagonistas. Hablan poco, pero actúan con rapidez cuando los momentos clave. Un ejemplo lo encontramos con el Clint Eastwood de la trilogía dirigida por ... Leone. Y otro, quizá mi favorito, con Alain Delon bajo la batuta de Jean Pierre Melville en 'El silencio de un hombre' ('Le samouraï'). Cómo disfruto cuando regreso hasta su regazo. Y qué bien luce un hierático Delon con gabardina, siempre con la cacharra preparada calentando el bolsillo, y con un sombrero borsalino sobre la testa. Pura poesía.

Asistimos estas jornadas abracadabrantes a una mala película donde bailan espídicos unos intérpretes que no nos servirían ni para la serie Z de Ed Wood. Carecen incluso de la gracia de los cándidos ceporros. Contemplamos, asimismo, una pésima secuela de 'El silencio de un hombre' cuyo actor principal es nuestro amado Sánchez. A estas alturas, tras cuarenta días, salvo que nuestro presidente por fin se haya dignado en reunirse con periodistas para responder a sus preguntas, sospecho que homenajea aquellos inquietantes silencios destilados por Delon. Concluimos pues, que, esta nueva forma de sellar los labios, de fingir que nada extraño sucede en los refajos de nuestra corrala, corresponde a una actitud viscosa, a una escapada que nos deja sin aliento. Nuestro jefe máximo debe de creer que, si no comenta las peculiares industrias de las cloacas de su bando, es que estas no existen y, por lo tanto, mucha gente comprará su silencio con placer y docilidad. Esta técnica resulta fantástica porque sólo desde la fantasía del arrinconado se puede admitir. A todo esto, siendo guapo Sánchez, oye, las cosas como son, Delon era mucho más atractivo y carismático. Y eso jode. El silencio del gabacho era el de un hombre valiente atado a su honor que no pierde el tiempo. El silencio de Sánchez huele al cacareo gallináceo del que pretende ganar tiempo hasta que escampe la atroz tormenta.