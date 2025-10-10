Suscribete a
Perdigones de plata

Prohibir el 'jalufo'

Si antaño cristianizábamos territorio marroquí a base de 'jalufo', hoy sucede lo contrario

Tradición sobrecogedora

Por allí resopla

Ramón Palomar

Existía una corriente de solidaridad porcina entre los españoles que morábamos en Tánger. Si algún amigo marchaba a Ceuta de fin de semana, de inmediato recibía encargos. «¿Queréis algo?» Y la respuesta casi nunca variaba: «Por favor, tráeme jamón, salchichón, sobrasada…» Amparados por la tradicional permisividad tangerina ... circulaba, pues, una suerte de suculento contrabando que hidrataba la afición que los españoles certifican ante las delicias del cerdo. Pero no éramos los únicos en aprovechar el trasiego. Algunos marroquíes de robusta posición se apuntaban al carro.

