Existía una corriente de solidaridad porcina entre los españoles que morábamos en Tánger. Si algún amigo marchaba a Ceuta de fin de semana, de inmediato recibía encargos. «¿Queréis algo?» Y la respuesta casi nunca variaba: «Por favor, tráeme jamón, salchichón, sobrasada…» Amparados por la tradicional permisividad tangerina ... circulaba, pues, una suerte de suculento contrabando que hidrataba la afición que los españoles certifican ante las delicias del cerdo. Pero no éramos los únicos en aprovechar el trasiego. Algunos marroquíes de robusta posición se apuntaban al carro.

Coincidimos, mi madre y yo, nunca lo olvidaré, en el ascensor con un vecino que ocupaba un alto cargo en la aduana. «Mohamed, vamos a ir a Ceuta, ¿necesitas algo?» Su respuesta logró que mi tierna sesera explotase: «Señora Pepa, pues a un poquito de chorizo del bueno no le diría yo que no…» Mi madre, fingiendo escándalo, replicó: «¡Mohamed, eso es 'jalufo', lo tenéis prohibido!» Y aquel hombre sonrió, alzó los hombros, compuso carita de humilde pecador y deslizó: «Señora Pepa, si el chorizo es del bueno, Alá sabrá perdonarme…» Siempre ha habido clases, qué le vamos a hacer. Pero los tiempos cambian… Si antaño, de una manera inocente, cristianizábamos territorio marroquí a base de 'jalufo', hoy sucede lo contrario; esto es, en Ceuta se prohíbe la carne de cerdo en los colegios y sólo servirán 'halal' en sus menús. Quizá, con esta medida, en vez del viscoso señor de los caramelos con gabardina a la puerta de las escuelas, irrumpirán tipejos, también con gabardina, por supuesto, traficando con lonchas de jamón para que los pequeños españoles maten el mono. Lo de prohibir el cerdo podría parecernos una anécdota, pero no lo es. Estamos ante una nueva cesión que, además, cristaliza en suelo español. Les hemos regalado el Sahara y ahora, para no ofender al prójimo, desaparece el sabroso 'jalufo' de los colegios. ¿Qué será lo siguiente? Lo ignoro, pero sí sé que hoy Ceuta es un poco menos española. «Chorizo del bueno». Tonto no era, Mohamed.