Frutos secos y cerdo: la UE da vía libre a la competencia 'made in USA', que no cumple sus normas

Bruselas pacta con Trump la importación de una lista de alimentos sin arancel y flexibilizar las leyes que sin embargo aplica a sus agricultores

¿Coches por bistecs?: el campo teme pagar la factura de Mercosur

Apretón de manos entre Donald Trump y Ursula von der Leyen durante la firma del acuerdo, el 27 de julio
Xavier Vilaltella y Claudia T. Ferrero

Madrid

Para dar cumplimiento a lo pactado en Escocia el pasado 27 de julio y asegurarse de que la Casa Blanca rebaja del 27,5% al 15% el arancel a los coches europeos –lo que más preocupa en Bruselas–, la Comisión Europea ha iniciado el ... proceso legal para eliminar todas las tasas que aplica a la industria estadounidense y abrir el mercado comunitario a una amplia gama de sus productos agrícolas; de nuevo, a costa de la cólera de los agricultores del Viejo Continente.

