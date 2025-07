Hay varios candidatos para encontrar a un quinto hombre a bordo del Peugeot de la pandilla que se lo montó de 'road movie' atravesando el reseco asfalto español. Unos opinan que el miembro para cerrar el quinteto sería el tal Salazar, apartado sin perdón ... por 'comportamiento inadecuado' (tengo que escribir de eso, de lo 'inadecuado', que no se me olvide), y otros prefieren al finado Sabiniano, aquel emprendedor del universo oscuro de las saunas y sus derivados. No me atrevo a pronunciarme. Como soy viejuno y clásico, recuerdo que el título de quinto Beatle se lo disputaban el productor George Martin y el manager Brian Epstein. Con el quinto Rolling Stones, en cambio, no hay duda, era el talentoso Brian Jones, el de flequillo blondo que murió ahogado en su piscina por el terrible ciego que arrastraba.

De todas formas, cree uno que ya hemos disfrutado bastante con los asuntos del puterío (yo el primero), conviene, pues, regresar a lo verdaderamente importante, o sea, por ejemplo, a la 'financiación singular' que le concederán a Cataluña por encima de los demás. De entrada, es justo reconocer el arte que despliegan a la hora de escupir bella palabrería destinada a confundir. Mi favorito, desde luego, sigue siendo lo de 'soluciones habitacionales' para vendernos cuartuchos de realquilado como de pensión perfumada a base de guisos de coliflor. Y para definir a un baboso con posibles aspiraciones raberas, gozamos de otro fino hallazago, ese 'comportamiento inadecuado' (¿ven?, no me olvido). Pero la magia de los juegos entre verbales y florales adquiere un perfil incluso sofisticado con lo de 'financiación singular'. Y tan singular, como que les otorgan toda la pasta para mantener los votos que anclan al jefe supremo en su trono. 'Financiación singular' suena un poco a 'educación especial' porque van a recibir un trato diferente que les beneficia a ellos mientras perjudica al resto de los ciudadanos. Ellos serán gente singular, especial y sideral. Nosotros seremos vulgares, molientes y más pobres. Estupendo.

