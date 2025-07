Lo primero antes de la metamorfosis que le catapultaba hacia el cielo de los mamporros era quitarse esas pulcras gafas a medio camino entre las de Harold Lloyd y las de John Lennon. Luego, gracias al cobijo de una cabina telefónica que servía de ... probador callejero, se enfundaba el uniforme de Superman que le concedía superpoderes. Pero la verdadera clave consistía en despojarse de las gafitas que le otorgaban aire de panoli. El traje de Superman, comparado con la lóbrega y molona vestimenta de Batman, ese hombre superpoderoso gracias a sus millones, resulta apastelado e infantil. El hijo de Krypton perfila la dureza de sus rasgos sin las lentes.

Igual a Feijóo le ha sucedido lo mismo sólo que ha tardado un poco en lograr tono de trueno cuando las trifulcas allá en el congreso. Hubo mucho cachondeo cuando el gallego apareció sin gafas. Como que le vimos raro, muy raro. Como que su faz sin gafillas destilaba un no sé qué extraño. Como que su semblante necesitaba la protección de los anteojos para que su verbo cristalizase en algo sensato aunque un tanto morigerado. Pero mira por donde Feijóo el otro día agarró el fusil, o el tirachinas, o la honda, o el bazuca del colega del sargento Gorila (ya que estamos de tebeos…), y disparó con calibre grueso donde más le dolió a Sánchez, o sea con los negocios de sábanas húmedas y cuerpos calientes de su suegro. Vale, me lo creo, necesita votos derechistas y apartarse de su imagen blandengue, lo que ustedes quieran, pero yo disfruté. «Ha cruzado una línea roja porque se mete en terrenos familiares», gimotean monjiles los que siempre vadean todas las sagradas fronteras por mero interés. ¿Mintió el aspirante? No. Y, como me susurra un amigo que ya lleva cuatro matrimonios (como Ábalos): «También te casas con la familia de tu novia…». Las familias políticas y los linajes de sangre importan, negarlo sería una necedad. Feijóo sin gafas es un tipo desencadenado. Y no precisa enfundarse los calzoncillos por encima del pantalón como la mayoría de los superhéroes.