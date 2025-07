Los Beatles a todo color y con trajes azules en el concierto de la Monumental en Barcelona

La expectación era máxima. El reloj marcaba las once de la noche y los jóvenes y adolescentes que abarrotaban la plaza de toros de La Monumental de Barcelona no aguantaban más la excitación. Estaban rodeados por los cuerpos de seguridad, pero a nadie le importaba. Nadie tenía ojos para lo que pasaba fuera del escenario. Y entonces salieron los Beatles y todo el mundo se puso de pie al instante. ¡El estruendo sonó hasta en Roma!

Así arracaba el concierto de los de Liverpool el 3 de julio de 1965, ahora hace 60 años, una cita que hasta los que estuvieron allí recordaban en blanco y negro. Ahora ya no. Coincidiendo con el aniversario, ha vuelto a salir a la luz una grabación en color del concierto. Es una bobina de 2,30 minutos en que se ven cinco fragmentos de los 12 temas que interpretaron John, Paul, Ringo y George, así como de sus teloneros, la Orquesta Florida y los Modern Jazz Dancers.

«Los ves como entran en el escenario y te emociona verlos vestidos con trajes azul oscuro o la decorativa cenefa roja encima de Ringo o las camisetas y polos del público de todos los colores. Te deja con la boca abierta», confiesa Magi Cruxells, el descubridor de las imágenes, director del Centro de Investigaciones Film-Historia y profesor de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona.

Cruxells, un apasionado beatlemaníaco, le gusta acompañar sus clases de historia con documentos fílmicos. Especialista en la Guerra Civl y el Franquismo, fue a la Filmoteca de Cataluña para indagar en sus nuevas grabaciones y se encontró con esta joya hasta ahora olvidada. «Estamos acostumbrados a las imágenes en blanco y negro del No-DO y reencontrarnos con los Beatles de esta forma es un documento excepcional que redimensiona el paso de los de Liverpool por España», señala.

La grabación está tomada en pista, en una zona cuyas entradas costaban 400 pesetas de entonces. Quien fuera que tomara las imágenes, está claro que era parte de la alta burguesía, ya que pocos podían permitirse una cámara de 16 milímetros en 1965. «La familia que tiene la propiedad de las imágenes quiere permanecer anónima. Ahora son los nietos de las personas que tomaron las imágenes. Dejaron en custodia en la filmoteca otras grabaciones de grandes acontecimientos de la época, pero ésta llamaba la atención. Ellos no hablan de filmación inédita, sino de que por fin se ha rescatado del olvido», comenta Cruxells.

Entre lo que se puede ver en las imágenes destaca un inicio del concierto arrollador, con la banda inglesa saltando directamente al escenario sin haber hecho pruebas de sonido antes y lanzándose a interpretar «Twist n'Shout», su celebérrima versión del éxito de The Isley Brothers. «Estamos hablando de unos Beatles que todavía disfrutan en directo, que se ve que lo pasan bien. Hay que recordar que en agosto de 1966, un año después, deciden dejar de actuar en directo porque se han convertido prisioneros de su éxito», recuerda Crexells.

Otro de los momentos más memorables de las imágenes es cuando Paul MacCartney, con su bajo a cuestas, empieza a dar vueltas y vueltas sobre sí mismo mientras interpretan 'Baby's in Black', canción con un compás de vals. Otras de las canciones que aparecen son 'She's a woman', 'Can't buy me love' y 'Long tall Sally', pero el sonido en estos temas no llega tan nítido como en las anteriores. «Estas imágenes nos acercan lo más real posible al acontecimiento. El franquismo quiso minimizar el impacto de estos conciertos, pero tenían razón los que decían que los conciertos de los Beatles eran la atracción más grande del mundo», concluye Cruxells.

Estas filmaciones, que no son inéditas per se porque se pudieron ver en algunas piezas informativas y espacios en 1999, sí que recuperan la memoria de un día histórico. Junto al concierto en Las Ventas, las imágenes en color de este concierto ayudan a crear el contexto a un momento histórico y recordarnos cómo grupos como los Beatles fueron los que pusieron el color al gris natural de aquellos primeros años 60. Quien quiera ver las imágenes in situ lo puede hacer desde este link de la web de la cadena autonómica TV3.