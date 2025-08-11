Gracias a una extravagante y novedosa cabriola matemática que no comprendo, el calor, este verano, mata miles de personas con el sigilo de un crótalo que te inyecta su veneno mientras deambulabas por la campiña. Lo comparan con las cifras de otros veranos y ... el resultado es aterrador, aunque también un tanto cómico, pues ya sabemos que al drama de la risa sólo les separa una delgada línea roja. El calor, así en general, como ente maligno que te acuchilla por la espalda como Jason el de 'Vienes 13'. El azúcar, o la sal, también fueron considerados grandes asesinos. Ed Gain, Ted Bundy, Jeffreh Dahmer, la bollería industrial y, ahora, el calor.

Cuando mi padre era un niño, según me contó, el 'cólico miserere' causaba estragos. La gente moría y, a falta de otra conclusión, le adjudicaban a ese curioso cólico la dentellada letal de un tiburón blanco. Más tarde, en algunas zonas, el personal moría 'de repente'. «¿Y de qué ha muerto Fulano?». Y entonces, con rostro severo dadas las circunstancias, te narraban que, Fulano, estaba jugando a los naipes con los amigos en el casino del pueblo, se levantó para marchar a su morada y cayó fulminado sin previo aviso. Diagnóstico: «Se ha muerto de repente». Parece que, en aquellos lejanos tiempos todavía pespunteados de flecos supersticiosos y de la llamada 'sabiduría popular' que tantos estropicios ha provocado, lo del infarto o el ictus no estaba presente, con lo cual, se agarraban a lo que podían, o sea al 'cólico miserere' primero y a ese 'de repente' más tarde. No conviene olvidar que una mala corriente de aire podía dejarte más bizco que a Marty Feldam. Pero claro, que con la ciencia actual nos abrasen vivos acerca de los fallecidos por el calor, asombra. Acaso, esta temporada, el calor mata de repente al apiolarte con un cólico miserere. Este sería el nuevo árbol de la paraciencia o de la tontuna tan de soplagaitas que nos invade. Calor chungo siente Zelenski al descubrir que Sánchez le brinda apoyo. Y a ver cómo le dice que no necesita amigos así. Sudando está.