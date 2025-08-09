Sánchez habla con Zelenski para brindarle su «total apoyo» en la negociación con Rusia y EE.UU.: «Nada de Ucrania sin Ucrania»

Pedro Sánchez vuelve a mostrar su «apoyo total» en público a Volodimir Zelenski en las negociaciones con Rusia y Estados Unidos para hallar una solución a la invasión rusa en Ucrania. El líder del Ejecutivo español ha anunciado en redes sociales que ha mantenido este sábado una conversación con el presidente ucraniano. «Acabo de hablar con Zelenski para tratar los últimos acontecimientos sobre el terreno. Le he reiterado mi total apoyo», ha arrancado su comunicado en X el presidente del Gobierno de España.

«Debemos alcanzar una paz justa y duradera que respete la independencia y la soberanía de Ucrania», defiende Sánchez, y así se lo ha hecho saber a Zelenski después de meses de negociaciones infructuosas para alcanzar la paz el territorio y de que el mandatario ucraniano se haya negado a entregar su país a los invasores a cambio de esta, ya que, según Washington, Kiev tendría que hacer concesiones territoriales para poner fin al conflicto.

I just talked to @ZelenskyyUa to discuss about the latest developments on the ground. I expressed once again my full support to him.



We must reach a just and lasting peace that respects Ukraine's independence and sovereignty.



Nothing about Ukraine without Ukraine. We must… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 9, 2025

La charla entre el español y el ucraniano se produce apenas un día después de conocerse que el mandatario estadounidense, Donald Trump —que recién acaba de ejercer como mediador de paz entre Armenia y Azerbaiyán— . y su homólogo ruso, Vladímir Putin, se encontrarán en el Estado de Alaska el próximo viernes día 15 de agosto para abordar el conflicto bélico. Lo harán sin Kiev como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones. Algo que ha merecido la condena de Sánchez: «Nada de Ucrania sin Ucrania», le ha trasladado el socialista a Zelenski, para acto seguido reclamar unidad de acción: «Debemos estar unidos», pide Sánchez.

El que está a punto de producirse entre EE.UU. y Rusia se trata de un encuentro que ambas partes ya han anunciado como decisivo para el desenlace de una guerra que comenzó hace ya más de tres años. Sobre el posible contenido del pacto, afirmó que se estudian fórmulas de devolución y canje de territorios «en beneficio de ambas partes», y que se abordarán más detalles pronto. La Casa Blanca insiste en que la cita fue una iniciativa rusa, mientras que el Kremlin sostiene que partió de Washington, informa David Alandete desde Washington.