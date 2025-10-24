Suscribete a
tiempo recobrado

El lado correcto de la historia

Este cliché, al que tanto le gusta recurrir a Pedro Sánchez, implica que hay buenos y malos en la dialéctica de los movimientos históricos

Nada es seguro

Yo no celebré la muerte de Franco

Pedro García Cuartango

Pedro García Cuartango

Uno de los mitos que ha cultivado la izquierda es el del lado correcto de la historia. Este cliché, al que tanto le gusta recurrir a Pedro Sánchez, implica que hay buenos y malos en la dialéctica de los movimientos históricos y que existe ... una pretendida superioridad moral en quienes defienden las causas 'progresistas'.

