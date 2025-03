En 'La piedad peligrosa', Stefan Zweig nos cuenta la relación entre un joven teniente austríaco y una muchacha parapléjica que llega a creer que el militar está interesado emocionalmente en ella. A éste, guiado por una compasión mal entendida, le aterra sacarle de su error. ... Continúa visitándola hasta que al final no le queda más remedio que sincerarse y revelar una tarde la verdad de sus sentimientos. Esa misma noche ella se suicida.

La primera vez que visité México no pude reprimir las ganas de comprar las baratijas que niños desescolarizados ofrecían por las calles. Me explicaron por qué no debía hacerlo, así se favorece a las mafias que los explotan y, al crecer, acaban abocados al narcotráfico. No se da dinero a los niños, se les invita a comer.

Mi sobrino acaba de cumplir un mes. Sus padres viven en el barrio del Borne de la Ciudad Condal. Qué distinto salir a pasear con un bebé allí y ahora que en Pamplona, cuando nosotros fuimos padres (hace seis años la última vez). Recuerdo poder dejar el carrito en la calle y alejarme bastante con el niño, con la confianza de que no ocurriría absolutamente nada. En el Borne me sentí como en la Ciudad de México: no te descuides, esconde tus pertenencias, no confíes. Barcelona, ciudad sin ley.

He descubierto hace poco a Samuel Vázquez, policía nacional con grado en Criminología y varios libros a sus espaldas. Vázquez se dedica, entre otras cosas, a explicar cómo funcionan los diferentes procesos migratorios; cuáles resultan positivos para el país de acogida, cómo manejar la inmigración para que sea beneficiosa para ambas partes y el papel que debería tener la Policía en estos asuntos. De todo ello habló ayer en una ponencia en el Parlamento Europeo. Su intención es evitar que España llegue a un estado tal de inmigración desbordada que empecemos a tener barrios y ciudades 'no-go', como ocurre ya en bastantes países de Europa: zonas en las que la Policía directamente no puede entrar, donde sólo rige la ley islámica. Explicó con rigor las distintas etapas por las que una sociedad dada acaba enfrentándose a situaciones de este tipo. De Vázquez me ha interesado que es propositivo y su preocupación real por los inmigrantes que –a su entender– son utilizados políticamente para dejarlos después desamparados. Vázquez no cae en la piedad peligrosa de Zweig, más bien demuestra un gran conocimiento del tema y de las soluciones cabales que deberíamos implementar. En esto Samuel es un poco mexicano: la experiencia es la madre de la ciencia. Ahora bien, una cosa es querer sinceramente resolver –o al menos paliar– los problemas y caso aparte son los políticos. Como dice Vázquez, los mismos líderes que ahora te llaman racista por mencionar el elefante en la habitación en breve deberán ponerse muy duros con la violencia relacionada con la inmigración ilegal desbordada. Pregunten a nuestros vecinos europeos. Y aprendamos a distinguir la piedad peligrosa de la piedad razonada y razonable.