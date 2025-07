No les descubro nada nuevo si les digo que no nos gobiernan los mejores. Ni los expedientes más brillantes, ni los profesionales más reconocidos. Tampoco lo hacen los que acumulan más experiencia, ni más méritos. En ocasiones, tampoco nos gobiernan los que lograron más votos.

A la política se puede llegar de muchas formas, pero ninguna es por oposición. No lo estoy planteando. Ni de lejos. Una vez escuché decir a un ministro que si las oposiciones fueran el mejor sistema de captación de talento la empresa privada ya lo habría copiado. Alguna lo ha hecho, pero no son los partidos políticos. Estos eligen a dedo y fichan según sus intereses. A veces interesa más alguien que obedezca que alguien con buen CV. Claro que si el CV acompaña pues mejor. Es más pomposo lucir un máster que no hacerlo.

En mi primer año de Periodismo en la Complutense tuvimos un compi de clase que había pasado los 40. Era camionero. Se integró muy bien en el aula y en las cañas del césped. No tenía intención de acabar la carrera y no lo ocultaba. Él quería ser escritor. Se había matriculado en nuestra facultad para que, un día, en la contra de su primera novela se leyera «cursó estudios de Periodismo…». No pretendía engañar a nadie. Es lo mismo que argumenta Noelia Núñez. También puede ser que esos sitios a los que ella mandó el CV no dieran opciones de: a) finalizado b) cursando. Está claro que tampoco le pidieron la fotocopia compulsada del título. La ventanilla del Congreso exige menos papeleo que las otras.

La del PP ha terminado dimitiendo porque no posee los títulos que dijo tener. A ver para qué le hacían falta. Se cuenta que se maneja bien en TikTok. Las redes no expiden títulos, pero son cosa útil para los partidos. Las 'soft skills'. Las llaman así pero más bien son 'strong skills' porque te pueden servir más que un título. Sobre todo, más que el que nunca te sacaste. Pero claro, no es la titulitis. Es la mentira. Y que no se puede sostener el discurso pro meritocracia con casos así.

Hay gente que, en las entrevistas de trabajo, oculta su verdadera formación porque si no, no le dan el puesto. ¿Cómo se decía? Sobrecualificados. Hay una generación de jóvenes sobrecualificados. Justo lo que parecía Núñez. Yo no sé si en el partido consideraban que hacía bien o mal su trabajo. No lo han dicho. Lo cierto es que parece que ahora no le va a faltar. De momento, tiene una oferta de tertuliana. Y más que llegarán. Para una que dimite.

En EEUU, en el entorno 'tech' y de 'startups' se valora lo que llaman la cultura del fracaso: tropezar significa que lo has intentado y eres capaz de volver a levantarte. Lo habrá logrado con dolor y quizá no voluntariamente, pero lo cierto es que Noelia Núñez ahora sí que luce un CV por encima de la media política nacional.