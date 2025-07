No sé si sucede en todas las familias, pero estos últimos veranos compruebo que hay una serie de problemas que, no se sabe por qué, terminan implosionando a las puertas de vacaciones. Son las típicas complicaciones que te amargan mientras esperas con impaciencia que llegue ... el día. Está ese ruidito en el coche que ignoraste porque no tenía por qué ser grave pero que justo el fin de semana empezó a sonar horrible. El lunes a primera hora llamas al taller, rezando para que no sea nada o si lo es que haya piezas o al menos mano de obra, porque ya es final de julio y todos los clientes igual y encima estamos a medio gas. Algo parecido te sucede con ese dolor cervical que seguro que se cura solo, si no es más una molestia leve, pero ahora no te deja ni dormir. De modo que, sí o sí, necesitas cita con el 'fisio' y veremos a ver si hay hueco porque si no está ya de vacaciones está a punto y con la agenda a tope y te preguntas por qué hay tanta gente igual estas semanas. Podemos hablar de cómo se ha complicado en el baño ese goteo del lavabo que parecía una tontería hace unos meses, pero justo esta mañana había visto un charco y hay que llamar de urgencia al fontanero –que por supuesto, tiene más lista de espera que un restaurante de moda en Madrid de septiembre a junio–. Eso, o cierras la llave de paso y ya verás qué gracia cuando volvamos en septiembre y tengamos que enfrentarnos a todo lo que dejamos sin hacer…

Son los dilemas de cada verano. De repente, unos días antes de salir, todo eso que has ido ignorando durante el resto del año se toma su venganza. Hay cuestiones que irremediablemente se deben afrontar en el momento, con el gasto de tiempo y dinero que conllevan. Otras, se pueden dejar para la vuelta. Pero sabes que te van a quitar paz en vacaciones. Que te van a amargar bajo la sombrilla, en el chiringuito, en la caminata, en el barco, en el camping o en la terraza del pueblo. Porque, al fin y al cabo, uno puede irse de vacaciones, pero no por ello deja de ser el titular de sus problemas. Lo del relax y la desconexión es un invento de los hoteles con 'spa', nada que ver con la mente humana. En este punto hay que compadecer a Pedro Sánchez. Estaba el presidente cerrando la maleta, visualizando la playa cuando ¡zasca! el Supremo ha dicho que el camino al banquillo está llano para su fiscal general. No sólo eso. Aparte está su hermano y los audios de Koldo y la demanda de Ábalos contra el que fuera su Ministerio y más. Una se imagina al presidente echando la llave en la puerta de Moncloa, doble vuelta, que no pueda entrar nadie aquí, y pensando: «Esta casa es una ruina». También sabe que no hay sitio mejor a ese precio. A la vuelta de vacaciones, manita de pintura, y nueva. Como si revienta la caldera. Mientras la factura no corra de su cuenta.

