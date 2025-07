Estafados por falsos fontaneros: «Me cobró 4.000 euros para arreglarme una fuga y todo sigue igual»

En estos días se viene hablando en el programa de Sonsoles Ónega de fraudes y timos diversos en los que se juega con la desesperación de las personas. Si el miércoles y el jueves se trató sobre los cerrajeros que acuden de urgencia y llegan a cobrar 2.000 euros por abrir una puerta, este viernes se ha hablado con una vecina de Valdemorillo, Madrid, que ha recibido una factura que casi le genera un infarto: «¡4.000 euros para arreglarme una fuga de agua y al final se ha ido y me lo ha dejado todo sin funcionar!».

La afectada, María Ángeles Suja, ha explicado en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) que empezó a tener una fuga de agua y llamó a una empresa de reparaciones de su localidad. Esta fue la que le recomendó tratar con el fontanero en cuestión, «falso fontanero, mal profesional», que le ha prestado un servicio deficiente e incluso «fraudulento». Así se lo ha referido a Sonsoles Ónega, al contarle que esta persona le llegó a levantar «el cuarto de baño cuando no hacía falta y me decía que estaba todo arreglado. Sin embargo, la ducha seguía goteando, ¡no me hacía nada!».

Al escuchar su testimonio, uno de los colaboradores en plató, entre los que se encontraba la abogada Teresa Bueyes, le ha dicho que realmente no debería considerarlo una estafa, «sino un mal trabajo, la verdad». Lo que hizo este supuesto profesional fue «ir engordando la factura y diciéndome que necesitaba arreglar cosas que, en principio, estaban bien. Yo no entiendo y claro, me la coló», ha explicado la protagonista de la historia.

Una vez sucedió todo, tras abonarle la factura, ella ha intentado hablar con él. A posteriori tomó conciencia de lo sucedido. Por eso María Ángeles Suja quiso contactar con esta persona a través de Facebook. Cuál no sería su sorpresa al comprobar que la había bloqueado «para no dar con él, para que no lo molestase. Y es que es increíble, de una simple fuga a robarme por obras que no eran necesarias en un primer término», ha sentenciado la mujer.

En plató estaba Rubén García, experto en consumo. Este ha comentado que empiezan a ser frecuentes este tipo de estafas y que es importante tener en cuenta varios para no caer en la trampa. Así, ha comentado que señales de alarma son que no te de una acreditación profesional o que quieran arreglar algo en casa si no lo has llamado, si llegan diciendo que vienen por parte del seguro. Para contrarrestar esta mala prensa que pudieran llevarse los fontaneros ha intervenido uno que presume de buena praxis, Alfonso Barrios. «No todos los fontaneros somos estafadores», ha terminado diciendo.