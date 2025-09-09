Suscribete a
pincho de tortilla y caña

Oración al dios de la lluvia

Tras la dana, lo lógico habría sido que hubiéramos aprendido la lección

La batalla final

Cerca del mar

Luis Herrero

Viene bien que el cielo se encapote y que el viento agite las copas de los árboles cuando uno se dispone a volver a la rutina invernal. Así cuesta menos despedirse del paraíso. Hace diez días andaba yo en ese trance cuando me topé con ... un tipo que divisaba el horizonte con profunda tristeza. Su recuerdo me ha venido a la memoria al ver los pronósticos que ha facilitado la Aemet para las próximas horas. Me acerqué a él para expresarle toda la comprensión que me inspiraba su porte, pero enseguida me sacó de mi error: no estaba cabizbajo por tener que despedirse de esas vistas que contemplaba con delectación —de hecho, él era indígena, me explicó, y tiene la suerte de vivir allí todo el año—, sino por los síntomas preocupantes que divisaba en el paisaje atmosférico.

