En España existen universidades privadas excelentes, buenas, mediocres y malas. A elegir. Como en la pública, podría decirse, para igualar. Pero no es cierto. En España no existen universidades públicas excelentes, y las buenas dignas de tal nombre no son mayoría. O sea, que ... la multiplicación de universidades públicas y privadas ha dado lugar a una situación pantanosa. Ahora bien, ninguna universidad privada le cuesta dinero a los contribuyentes pero las malas y mediocres universidades públicas se financian con los impuestos, igual que las aptas. En el plano laboral, al final los titulados de cualquier universidad se someten a las leyes del mercado y resultan postergados aquellos que salen mal formados de sus centros. Que se lo digan al propio Sánchez, que se graduó en una universidad privada y después se doctoró en otra, también privada, donde escondieron su tesis fraudulenta y mira qué lejos ha llegado en la vida. Ahora él los llama chiringuitos. También en esto ha vuelto a cambiar de opinión.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión