Sánchez lo fía todo a sobrevivir hasta la primavera, cuando espera recibir a Puigdemont en la Moncloa para consumar el cara a cara más degradante

La entrevista en RTVE confirma que Sánchez solo aspira a resistir. Sueña con llegar a 2027, pero en realidad lo fía a sobrevivir hasta la primavera, cuando espera recibir a Puigdemont en la Moncloa para consumar el cara a cara más degradante: un Estado que ... se rinde ante un prófugo. Eso contamos hoy en ABC, y esos son sus planes, no más que deseos de quien se juega cada mañana la suerte a los dados; de oca en oca y tira porque le toca. Puro voluntarismo, pero ya es mucho en un carácter como el suyo cuando ya no cuenta con nada más. Un Sánchez esforzándose en controlarse le dijo a Pepa Bueno que: 1) él no es responsable de nada; 2) la culpa siempre es de los otros; 3) le da igual lo que pueda pasar ahora o en el futuro y 4) él va a seguir adelante; aunque sus colaboradores o familiares acaben condenados, incluso si le tumban los Presupuestos. Porque en el fondo se ve como un hombre providencial y no puede «abandonar»; eso nunca, el proyecto -su proyecto- es demasiado importante. A ver si nos enteramos.

