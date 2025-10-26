Suscribete a
ABC Premium

Feijóo y Mazón

La huída, en política, siempre señala debilidad y a veces, cobardía y falta de liderazgo

Julián Quirós

Julián Quirós

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Desde ahora tanto Feijóo como Carlos Mazón son conscientes de que no se puede escapar de la realidad, y mucho menos a costa de adquirir la condición perpetua de fugitivo. La huída, en política, siempre señala debilidad y a veces, cobardía y falta de ... liderazgo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app