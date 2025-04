No hace tanto que las democracias sabían defenderse de sus enemigos. Hasta más allá del cambio de siglo, colaborar con una potencia extranjera en contra de los intereses nacionales, o incluso beneficiarse sin participación activa, era motivo sobrado para ser fulminado del escaparate público. Ahora ... no. Hace unos años se detectaron los lazos financieros y políticos de Podemos con Venezuela e Irán y no pasó nada. Después apareció Putin en la trama independentista de Puigdemont y ahí sigue de socio de Sánchez. Y hoy Alandete nos descubre otra organización prorrusa investigada por el FBI que tiene entre sus objetivos desprestigiar a Felipe VI y promocionar la ultraderecha en España; saben que el Rey es el principal soporte de la institucionalidad y por tanto el enemigo a batir por los antisistemas de derechas y de izquierdas. Por alguna razón, las verdaderas máquinas del fango, de origen totalitario, no despiertan el interés del Gobierno, ocupado en los supuestos bulos contra los manejos de Begoña Gómez.

