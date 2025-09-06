Suscribete a
Alto riesgo para la justicia

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial ha marcado la raya de la separación de poderes: «los jueces no obedecemos a nadie»

Defender a las víctimas

Montero no quita nada

Julián Quirós

El sanchismo ha acabado con la liturgia de la apertura del año judicial. Ahora es otro campo embarrado más. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial ha marcado la raya de la separación de poderes: «los jueces no obedecemos a nadie». Isabel Perelló ... lo ha dicho con claridad pero también con la contención propia de su responsabilidad. Los jueces no se pueden poner a la 'bajura' del PSOE y sus socios, aunque sean deslegitimados desde el poder político. La justicia se ha convertido en el último enemigo del régimen justo por no claudicar, por aferrarse a la ley tanto en lo que tiene que ver con las alteraciones constitucionales como con las sospechas de corrupción en el entorno monclovita. El sanchismo ha logrado infectar la sacrosanta independencia de los magistrados; si Conde Pumpido ejerce de caballo de Troya, García Ortiz funciona a modo de parásito imputado. El momento es delicadísimo y la única esperanza está en que el ciclo político concluya antes de que sea tarde. Europa conoce los riesgos y observa, pero ya podría esforzarse un poco más.

