Jueces y fiscales piden a García Ortiz que no vaya a la apertura del año judicial «por respeto a las instituciones»

Asociaciones de fiscales y jueces han reclamado este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se abstenga de participareste viernes en el acto de apertura del año judicial que se celebrará en el Supremo bajo la presidencia del Rey. El documento está firmado por las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF), junto con la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Esta última solicita seis años de prisión por un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En un comunicado conjunto al que ha tenido acceso ABC, las tres asociaciones muestran su «rechazo» a la presencia en este acto de García Ortiz. «Sentar junto a S.M. el Rey y ante el Poder Judicial a una persona contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de resolución firme y cuando, con toda probabilidad, se abrirá juicio oral, es un hecho insólito, que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de derecho y al propio jefe del Estado, mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempeñamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad», dicen.

Los jueces y fiscales aseguran que respetan la presunción de inocencia del fiscal general, «y será debidamente amparado ante los tribunales», pero añaden que el respeto a las instituciones y a lo que representan «están por encima de los intereses particulares de quienes somos servidores públicos».

Por eso, añaden, «queremos solicitar al fiscal general del Estado que, por respeto a S.M. el Rey y a quienes integramos las carreras judicial y fiscal se abstenga de asistir al acto solemne de apertura del Año Judicial».