el ángulo oscuro

La oportunidad del 'bloqueo institucional'

El supuesto bloqueo legislativo anunciado por los diputados a las órdenes de Puigdemont no implica el fin de la legislatura ni obliga al doctor Sánchez a convocar elecciones

Repipón Albares

La moda de 'lo católico'

CARBAJO&ROJO
Juan Manuel de Prada

Después de que los diputados a las órdenes del errabundo Puigdemont anunciasen que presentarán enmiendas a todos los proyectos de ley que se están tramitando en el Parlamento, así como a los que el Consejo de Ministros apruebe a partir de ahora, el constitucionalismo ... chorlito ha empezado a cacarear que la legislatura está acabada; y que, por lo tanto, el doctor Sánchez tendrá necesariamente que convocar elecciones. Como exhibición de pensamiento ilusorio o desiderativo tiene, desde luego, su gracia; pero por lo demás, resulta una conclusión por completo grotesca.

