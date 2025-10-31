Suscribete a
La moda de 'lo católico'

Las generaciones más jóvenes son hijas de un desahucio provocado por el vacío religioso que se instauró en España hace décadas

Juan Manuel de Prada

Han sido muchos los cronistas que, en las últimas semanas, a rebufo del lanzamiento del nuevo disco de la cantante Rosalía, o del estreno de la película triunfadora en el festival de San Sebastián, han divagado sobre una suerte de «regreso a la espiritualidad» y hasta de «despertar católico» ... ; y no han faltado quienes –más osados aún– vinculan este presunto despertar con la «rebeldía» de una nueva generación que ha descubierto que proclamarse católico es el «nuevo punk». Todo este zurriburri conceptual, tan delator de la frivolidad bajuna de nuestros currinches, ha sido sin embargo muy celebrado y glosado desde ámbitos próximos al catolicismo 'pompier', siempre tan propensos al pensamiento ilusorio o desiderativo.

