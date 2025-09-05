Suscribete a
el ángulo oscuro

Santo Tomás contra obispos y derechita valiente

La «libertad religiosa» es un principio –radicalmente contrario al concepto cristiano de libertad– que la Iglesia católica adoptó tácticamente

Queremos tanto a John Henry Newman

Hispanidad o 'hispanchidad'

CARBAJO & ROJO
Juan Manuel de Prada

Sin duda, el momento más arrebatadamente friqui de la vida pública española durante el verano que ya declina ha sido el rifirrafe que mantuvieron la derechita valiente y los obispos, donde ambas partes defendieron sofismas y falacias burdas, en una suerte de final de ... la Champions de la irracionalidad. No podemos dejar que el verano se extinga sin señalar los 'loci memorabiles' (o 'hits', que diría un palurdo) de aquel rifirrafe.

