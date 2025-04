AL principio dieron risa, pronto mal rollo, luego ligera dentera, más tarde indignación, un poco después ganas de verlos entrar en el trullo. En su etapa final dan miedo. ¡Mie-do! Porque es rigurosamente cierto, y no un decir, que están dispuestos a todo. Nos ... rige un Gobierno psicopático. Son como el piloto de la DGT hasta arriba de farla, en plan Putito Berni. No podemos pilotar por ti, tío. No podemos gobernar por ti, doctor Sánchez. Pero vamos a ver, ¿aquí manda Norman Bates o qué?

Cierro los ojos y veo el letrero averiado: «No vacancies/… vacancies». Ese motel parece el socialismo español, o España misma, ya echada a perder. La IA transformando el mundo y aquí todo es dejadez, burocracia larriana que no cesa, y degradación. Si no arreglan las ventanas rotas nos comerán la delincuencia y el caos (ver Wilson y Kelling). Del personaje que encarnó Anthony Perkins hay que aprovecharlo todo, como del gorrino. Ese final con el careto de ido, que por momentos es una calavera, resume el sanchismo.

Tú ríete, sí, cuatro obsesas sexuales con acceso al Presupuesto, ja, ja. O la vana esperanza en el maná Next Generation ('and quick degeneration'). Pero se ha instalado el canguelo. Estos pájaros no se querrán ir ni perdiendo elecciones, ya verás. Tirarán de sustos e ilegitimidades inventadas, de su Mundo Obrero solapado con Indra, que camina sin cabeza como San Dionisio. Fíjate que el diario le ha hecho una moción de censura a Abascal vía Tamames. Hay que ser retorcido. El autócrata está dispuesto a que tú y yo paguemos cualquier precio para no abandonar los signos externos de poder. Lo hortera no quita lo autoritario. Así se encabrona al país y se envilece el pensamiento (lo sabemos porque son transparentes).

Solo hay dos cosas al alcance de cualquier gobernante. Primera, romper la paz social. Hecho. Segunda, ahuyentar a los creadores de riqueza. Hecho, y eso que lleva más tiempo, hay que destruir el prestigio que otros levantaron, dar las suficientes muestras de inseguridad jurídica. ¿Pero este no era especialista en la marca España, o la diplomacia económica? No sé, que lea su tesis y nos lo cuente. ¿Ven ya en el Ibex a quién se arrimaron? Felicidades. Vuelve la mandíbula apretada, sueña con un mordisco final que despedace a quienes se le opongan. Ojo, podía ser pérfido y competente. Pero no. Mira sus mensajes a Del Pino. Sánchez no entiende nada. Eso sí, tiene mala fe.

¿Lo de Ferrovial? Es normal, sigue sus ambiciosos planes de expansión y quiere cotizar en Wall Street para financiarlo. El Gobierno Bates y su W. R. Hearst de los chinos corren a levantar barreras de salida que serán barreras de entrada. Usted vigile también: una propia del taxidermista Norman se ha metido en nuestra ducha y en nuestras intimidades. No trae cuchillo sino lupa, y un par de géneros intercambiables. La cara no es de buenos amigos. (Aquí suena la música de Bernard Herrmann).