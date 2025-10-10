Suscribete a
ABC Premium

la suerte contraria

La opa

Quizá la pugna BBVA-Sabadell haya sido el último clásico español, un drama financiero con las narrativas bien definidas

Vuestro Vietnam

España vacía

José F. Peláez

José F. Peláez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Acaba la opa y empieza el síndrome de Estocolmo. Tanto tiempo deseando que terminara el plazo y hoy, que por fin amanece 11 de octubre, me noto diferente, como si me faltara algo. Fútil, insignificante, con ese vacío que dejan los grupos empresariales cuando ... pasan de luchar por tu reconocimiento espontáneo a despreciar tu 'top of mind'. Reconozco que ya me empezaba a encariñar con esta polarización bancaria. Desde luego, no hay nada que a un español le guste más que una buena gresca; Madrid-Barça, Joselito-Belmonte, Motos-Broncano. Y mira que a mí me da igual, que cuando pienso en Sabadell solo me viene a la cabeza la Nova Creu Alta. Pero ha llegado el día y, como la inspiración, me ha pillado trabajando. Creo que nos deberían haber dejado una jornada de reflexión al menos, me ha sabido a poco ver quince mil spots, cuñas, inserciones en prensa, vallas, cartas, comunicados, entrevistas, merchandising… Yo creo que solo me ha faltado ver a mi hija llegar a casa con una unidad didáctica. Y un musical en Gran Vía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app