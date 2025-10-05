Suscribete a
ABC Premium

la suerte contraria

Vuestro Vietnam

El objetivo de la Flotilla no pasa por lo humanitario sino por redirigir la misericordia hacia el puño en alto

Giorgia, amor

Lost in Translation

José F. Peláez

José F. Peláez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si Palestina es el nuevo Vietnam, la Flotilla ha de ser Woodstock. En el de entonces no apareció un Dylan cansado de los predicadores del amor libre, así que solo nos queda averiguar quién de todos es Hendrix. Quizá Guardiola. El resto hemos pasado de ... defender a los palestinos por compasión a tener que defender a la Flotilla por obligación, que es como pasar de defender una guardería a un 'reality show' semoviente. Y por ahí no paso. El objetivo de la Flotilla no pasa por lo humanitario sino por redirigir la misericordia hacia el puño en alto. Un puño por la paz no deja de tener algo de oxímoron, como el pacifismo a golpes de batucada. Ojalá la siguiente revolución cambie los tambores por arias de Verdi. En cualquier caso, lo que se busca no es la paz –exigir a Hamás que cumpla, libere a los rehenes y se vaya al vertedero de la historia–, sino el selfi moral, que es la versión extendida del selfi ideológico. Así que no se trata solo de salir guapo en la foto de familia de el-lado-correcto-de-la-historia, sino de abrir ventanas de comunicación, que dicen los cursis, para que el mundo se autodivida entre humanos e inhumanos, como cuando dos rebaños de ovejas se cruzan y, tras un breve momento para el caos, cada uno acaba por entrar en su propio establo. Yo, cuando veo abierta una ventana de comunicación, tiendo a defenestrar al que la ha abierto. Y cuando veo dos rebaños, empatizo con el border collie. Pero, en caso de dudas, conviene localizar el lado correcto de la historia para echar a correr hacia el otro. Indro Montanelli decía que en una caza de brujas siempre hay que ponerse de parte de las brujas. Y yo me pongo de parte de Montanelli.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app