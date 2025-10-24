Suscribete a
Jon Juaristi

Jon Juaristi

En mi opinión, las dos vicepresidentas actuales del Gobierno están más sonadas que las Maracas de Machín, pero no por ello hay que concederles el beneficio de la psicopatología de la vida cotidiana cada vez que sueltan alguna siniestra gilipollez. Que los medios hablen ... de lapsus a propósito de la frase «queda gobierno de la corrupción para rato», proferida por la vicepresidenta en sede parlamentaria, encubre una concesión estúpida o un proceso de intenciones gratuitamente benigno. Es obvio que la Díaz, dentro de su habitual estado cognitivo de conciencia alterada, no solo tiene la certeza de formar parte de un gobierno corrupto, sino que se siente muy feliz por ello. Convencida de estar en lo que el lamebotas ministerial canario del Puto Amo ha llamado, esta semana, «el lado bueno de la Historia» (asombrosa y original innovación del mantra «el lado correcto de la Historia» utilizado por el resto de la banda), la susodicha pirada ha lanzado su frasecilla a la cara de la oposición para que quede clara su convicción de que es preferible el más corrupto gobierno de la izquierda a la alternancia democrática, y que por eso no abandonará a su señorito. Por el contrario, no ha dudado en solidarizarse sumisamente con la corrupción del Partido Socialista. Eso no es un lapsus: es una declaración tajante.

