Suscríbete a
ABC Cultural

Los siete pecados capitales de...

Inés Sáinz: «La envidia es el pecado de Irene Montero; la soberbia, el de Pedro Sánchez»

Su último libro, 'Seducir con tus sentidos', es un original ensayo en el que nos propone una nueva manera de entender la comunicación

Marta Robles: «Las personas intensas, como yo, somos proclives a cometer cualquier tipo de pecado»

Inés Sáinz
Inés Sáinz ABC
Rebeca Argudo

Rebeca Argudo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A Inés Sáinz la conocemos por haber sido proclamada Miss España en 1997, pero no solo por eso: modelo, empresaria, presentadora, consultora de comunicación, asesora de imagen… Es, además y por si fuera poco, escritora. Su último libro, 'Seducir con tus sentidos' ... , un original ensayo en el que, a través de su experiencia, nos propone una nueva manera de entender y desarrollar la comunicación. Hablamos con ella de pecados…

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app