Los acuerdos de paz son útiles para casi todo, menos para alcanzar la paz

Jon Juaristi

Los conflictos armados (eufemismo al que se recurre para no llamar a la guerra por su nombre) nunca han terminado con acuerdos de paz entre enemigos mortales que se reconcilian milagrosamente. Las guerras, internacionales o civiles, solo concluyen cuando hay claros vencedores y, mejor aún, ... claros vencidos. Los acuerdos de paz entre enemigos pueden servir, como mucho, para una temporada. Ninguna generación ha conocido la paz tras un acuerdo de paz. La mía, sí, porque ni la guerra civil española ni la segunda guerra mundial, que nos precedieron a los boomers, terminaron con reconciliaciones repentinas ni con alegres carantoñas entre enemigos declarados. Unamuno, pocos meses antes de su muerte y ya en plena guerra civil, escribió que, como la Gran Guerra europea había acabado sin vencedores ni vencidos netos, sus únicos frutos habían sido los totalitarismos comunistas y fascistas.

