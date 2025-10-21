El lapsus de Yolanda Díaz en el Senado: «Queda Gobierno de corrupción para rato»

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha sufrido un lapsus este martes en la sesión de control del Senado tras ser preguntada por la portavoz en el Senado del PP, Alicia García, acerca de los supuestos casos de corrupción que azotan al Ejecutivo de Pedro Sánchez ... . La también ministra de Trabajo ha declarado que «queda Gobierno de corrupción para rato», cuando se refería al Gobierno de coalición.

García, antes del desliz de Díaz, ha preguntado a la ministra si «cumplirá su palabra y se irá del Gobierno» con las investigaciones judiciales al PSOE acerca de una posible financiación ilegal. Díaz, simplemente, ha contestado que sí.

Tras esto, la portavoz popular ha criticado que la ministra mire «a otro lado» cuando Sánchez «se benefició de los negocios húmedos de su suegro, cuando la Ley del 'solo sí es sí' liberó a violadores y mientras mujeres maltratadas peligran por las pulseras de mercadillo de su Gobierno».

En la posterior respuesta, la ministra ha declarado que la corrupción al PP le importa «un rábano», ha criticado que los populares votaran en contra en el Congreso de los Diputados de la creación de una Oficina Anticorrupción y ha comentado que su corrupción es «selectiva». Tras el lapsus que ha provocado las risas de los senadores populares, ha intentado corregirse, pero las constantes risas en el hemiciclo han hecho que el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, haya intervenido: «Señorías, por favor, ruego a la bancada del Grupo Popular que guarden las formas».