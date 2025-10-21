Suscribete a
El lapsus de Yolanda Díaz en el Senado: «Queda Gobierno de corrupción para rato»

Los senadores populares han comenzado a reírse tras la equivocación de la vicepresidenta segunda del Gobierno

Las bajas empiezan a alarmar a la élite empresarial: «Lo del absentismo nos lo tenemos que mirar»

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, este martes en el Seando
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, este martes en el Seando EFE
C. Mullor

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha sufrido un lapsus este martes en la sesión de control del Senado tras ser preguntada por la portavoz en el Senado del PP, Alicia García, acerca de los supuestos casos de corrupción que azotan al Ejecutivo de Pedro Sánchez ... . La también ministra de Trabajo ha declarado que «queda Gobierno de corrupción para rato», cuando se refería al Gobierno de coalición.

