El antivasquismo hispanorromano nunca descansa

Jon Juaristi

Abrí el martes, con una conferencia sobre las teorías acerca del origen del eusquera, un ciclo sobre la historia lingüística del español. La Fundación Ramón Areces, que patrocina dicho ciclo organizado por la Fundación Ramón Menéndez Pidal, había recibido alguna protesta porque, en el anuncio ... del acto, la palabra 'eusquera', siguiendo mis indicaciones, aparecía escrita así y no con ka de 'kilo'. No entré siquiera a disculparme. Cuando escribo en español, utilizo la cu de 'quilogramo' (que también puede escribirse de este modo, como 'quimono' o 'quiosco'), y, si lo hago en vasco, la ka de 'euskera', siguiendo la normativa de la Real Academia de la Lengua Vasca.

