una raya en el agua

Pequeñas diferencias

El 1-O, la Policía defendió la legalidad democrática. El domingo fue obligada a permitir un ataque a la seguridad ciudadana

De genocidios y otros nominalismos

Los niños del coro

Ignacio Camacho

Si el ministro del Interior se muestra ufano del operativo policial de la Vuelta ciclista es porque para él, como para el Gobierno en pleno, no fue un fracaso. No podía serlo puesto que el absentismo y la contemplatividad con los reventadores fueron voluntarios, fruto ... de una decisión política de permitir el boicot aunque incluyese –o más bien sabiendo que incluiría– actos vandálicos y miembros de las fuerzas del orden heridos o lesionados. El despliegue fue puro atrezo: centenares de guardias cruzados de brazos, por orden del mando, ante una turbulenta algarada consentida, si no planificada, para ocupar el primer plano de los telediarios con las imágenes de un motín contra Israel en el corazón de la capital del Estado.

