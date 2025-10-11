Suscribete a
La nación anómica

La idea de nación moderna como espacio de convivencia se diluye cuando su estructura normativa se adultera o se quiebra

Ignacio Camacho

Ignacio Camacho

Una nación no es sólo un territorio, ni una bandera, ni una historia, ni un sentimiento, ni una fiesta. Es todo eso y mucho más, pero en la época moderna representa ante todo un espacio de encuentro y de convivencia construido por un pueblo –'we ... the people'– con voluntad soberana de organizarse en torno a un conjunto de reglas. La ciudadanía es el vínculo jurídico que articula la comunidad en un sistema de derechos y deberes cuyo ejercicio vertebra la concordia y establece un concepto de pertenencia, una identidad colectiva plena. La legitimidad democrática funda la ley y al mismo tiempo se subordina a ella como principio regulador, como viga maestra de la casa común donde ha de caber la sociedad entera. Y la idea misma de nación como ámbito de entendimiento civil se diluye cuando esa estructura normativa se adultera o se quiebra. Cuando pierde su condición referencial para convertirse en un catálogo de preceptos fallidos o enunciaciones huecas.

