Cerdán pudo repartirse con Ábalos y Koldo García un botín de cinco millones

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente envió ayer a prisión preventiva, sin posibilidad de eludirla bajo fianza, al ex secretario de Organización del PSOE al situarle en la cúspide de una pirámide delictiva junto al exministro valenciano y su hombre de confianza.

En el ... auto con el que acordó la decisión, redactado después de escucharle durante casi dos horas en las que solo contestó a las preguntas de su defensa, el magistrado destacó el papel preeminente y de pleno conocimiento de Santos Cerdán sobre «corruptores y corrompidos» respecto a contratos de obra pública concedidos por Transportes principalmente a Acciona por 500 millones y cuyo presunto amaño habría permitido al menos a los tres investigados -aunque no descartó que haya más implicados- llevarse hasta cinco millones de euros en mordidas.

«El botín indiciariamente obtenido por, o comprometido para los señores Ábalos y García (en el entorno de un millon de euros) representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas. En efecto, si el importe del premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido, por hipótesis, un uno por ciento del valor de las adjudicaciones, dicho premio equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros, varias veces mayor que la parte que indiciariamente correspondía a los señores Ábalos y García», infirió el instructor.

Noticia Relacionada La prisión revive el trauma en el PSOE y Sánchez se desentiende ahora Paloma Esteban En Moncloa defienden que el PSOE actuó, que la Justicia actuará y que «nada cambia» en el Gobierno

El juez destacó la «relación vertical» entre Cerdán, Ábalos y Koldo García. Recordó que el primero se encargó de colocar en el ministerio de Ábalos a Koldo García poco después de llegar Pedro Sánchez a La Moncloa. Destacó que ambos se conocían ya de la etapa de Cerdán en Navarra y que habría aprovechado esa relación para introducir en Transportes a quienes posteriormente le ayudarían a conseguir las mordidas. Así, el juez destacó en su auto de prisión un mensaje que envió Santos Cerdán a Koldo García en junio de 2018: «Que no se le ocurra aponer en Adif a Teófilo Serrano. Es de Navarra, mal tío y tengo muy mala información de él», se lee en el mensaje con el que querría influir en Ábalos. También destacó el juez que «habría enviado un documento con diferentes propuestas de nombramientos a don Koldo».

El magistrado da valor como fuente principal de indicios a las grabaciones recabadas por Koldo García tanto a Cerdán como a Ábalos sin permiso. Se trata de ocho conversaciones que valieron a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para redactar el informe de 490 páginas en el que se da al cargo de máxima confianza de Pedro Sánchez un papel de «gestor» de las mordidas y en las que se escucha a los tres imputados repartirse presuntamente comisiones ilegales. «Ciertamente, tan explícitas resultan las mencionadas conversaciones, que en el curso de la declaración prestada en el día de hoy como investigado por el propio don Santos Cerdán, respondiendo únicament a las preguntas de su letrado, no se cuestiona de forma directa su inequívoco contenido. El investigado, en cambio, expresó que no recuerda haber mantenido esa clase de conversaciones, que las mismas no se encontrarían completas o que aparecerían, en términos generales, descontextualizadas», recogió.

«Persecución política»

El ex secretario de Organización del PSOE llegó al Alto Tribunal a las 9.48 horas, diez minutos antes de la hora a la que fue citado, por su propio pie y salió en un furgón de la Guardia Civil en dirección a la prisión madrileña de Soto del Real.

Trajeado, con aparente tranquilidad, a su llegada le acompañaba su abogado, Benet Salellas, quien avanzó a los medios que harían declaraciones a la salida. El comentario da muestra de que el que fue mano derecha del presidente del Gobierno hasta hace pocas semanas no esperaba acabar en prisión. Solicitaron la medida cautelar tanto las acusaciones populares representadas por el Partido Popular (salvo la Asociación de Abogados Demócratas Españoles, Adade) como la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal jefe Alejandro Luzón situó al político como líder de una organización criminal e insistió en la gravedad de los hechos.

Claves del auto Validez de las grabaciones El magistrado instructor Leopoldo Puente dio ayer validez a las grabaciones realizadas por Koldo García sin permiso de Ábalos y Cerdán. Son la principal fuente de indicios que llevó al ex número tres del PSOE a prisión preventiva. «Papel preeminente» En la presunta organización criminal para el reparto de comisiones ilegales de los contratos de obra pública, el juez da a Cerdán un papel «preeminente» frente a los otros dos investigados. Destrucción de pruebas El magistrado justificó su decisión de adoptar la medida cautelar más restrictiva y no la retirada de pasaporte, como hizo con Ábalos y Koldo García, en el peligro de que Cerdán destruya pruebas por lo incipiente de la investigación contra él. Patrimonio A pesar de que su defensa aportó documentación del registro mercantil, el instructor también destacó que aún no se ha hecho una investigación patrimonial al político.

Durante su declaración, según fuentes jurídicas presentes en la sala, Cerdán se presentó como la víctima de una «persecución política» por haber facilitado «gobiernos progresistas». Ante las únicas preguntas de su defensa, el magistrado Puente le reprochó que la comparecencia más bien estaba pareciendo una «entrevista». La defensa le preguntó si intervino en la redacción de la Ley de amnistía. Cerdán contestó que sí porque «Junts era el partido esencial para conseguir la investidura de Pedro Sánchez» y que él mismo hizo esa negociación con Junts en Bruselas, como es sabido. Posteriomente, el letrado le lanzó la pregunta acordada de si con Esquerra Republicana también negoció. En ese punto afirmó que no, que fue el ministro de Justicia, Félix Bolaños y «por eso va a ser el siguiente objetivo», afirmó, lanzando la sospecha de guerra judicial o «lawfare» contra él.

«Nos arrastran por el fango»

«¿Se siente usted objetivo?», le instó a victimizarse su letrado. «No gusta un gobierno como el de Sánchez sin ataduras con el pasado, se han hecho grandes avances, molesta a estos poderes y nos arrastran por el fango».

El pasado lunes, después de declarar también como imputados, Ábalos y Koldo García quedaron en libertad. Las acusaciones pidieron prisión, pero Anticorrupción no. El juez justificó así su decisión: «No es tanto la referida relación vertical, ni lo embrionario de la investigación respecto a don Santos Cerdán lo que determina la existencia de un riesgo mucho mayor en su caso de ocultar, alterar o destruir pruebas relevantes para el enjuiciamiento de los hechos que son objeto de la presente causa especial, cuanto su posición funcional en el marco de la organización».