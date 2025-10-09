Suscribete a
Trump: «Todo el mundo se ha remangado para alcanzar este acuerdo, países que no se llevaban bien»

una raya en el agua

A paso cambiado

No tardaremos en ver al Gobierno español apuntarse el éxito de un plan de paz que lo ha dejado en fuera de juego

El embargo retráctil

'Convultos'

Ignacio Camacho

En el lado correcto pero con el paso cambiado. El acuerdo de cese el fuego en Gaza –ojalá sea de algo más pero de momento eso no está tan claro– pilló al Congreso español aprobando un embargo que además de llegar con retraso es ... bastante raro, porque el balance de compras y ventas a Israel perjudica nuestros intereses de seguridad y deja los suyos intactos. Ya es mala suerte que al cabo de un mes de movilizaciones a favor de un bando la cosa acabe en un pacto negociado, y para colmo bajo el patrocinio americano, con Trump colgándose la medalla tras hacerle el numerito del teléfono a Netanyhau. O que Hamás apenas haya tardado una semana en aceptar el trato sin atender los rectos y sabios consejos de Belarra, Urtasun o Ada Colau.

