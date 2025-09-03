Suscribete a
ABC Premium

UNA RAYA EN EL AGUA

La mayoría subjetiva

A sabiendas de que el 'statu quo' político es ficticio, el Gobierno se inventa un respaldo sociológico que ya ha perdido

El lobito bueno

HumILLación

Ignacio Camacho

Ignacio Camacho

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sostiene la ministra Pilar Alegría que la 'inmensa mayoría' de los ciudadanos comparte la opinión del jefe del Gobierno sobre los jueces que investigan a su familia (a la del presidente, no a la de la portavoz). Salvo que Tezanos le haya soplado algún sondeo ... exprés, esto es lo que podríamos llamar la mayoría subjetiva, no respaldada por ningún dato o evidencia estadística. Su colega Albares también parece poseer el improbable don de la demoscopia infusa, dado que ayer aseveró sin cortarse que el encuentro entre Illa y Puigdemont cuenta con la opinión favorable «del 80 por ciento de los españoles y el 90 por ciento de los catalanes». Esa proporción vendría a constituir en la práctica un consenso unánime, superior incluso al que respaldó la Constitución en los ya lejanos tiempos de una democracia balbuceante. Quizás el aparato de Moncloa disponga de alguna herramienta de inteligencia artificial capaz de auscultar en tiempo real el parecer de la población, sin necesidad de preguntarle, sobre los asuntos políticos o judiciales. Si no la tiene puede ocurrir una de estas dos cosas: que el Ejecutivo se invente una representatividad ficticia, es decir, que mienta, o que cometa el mismo error que tantos usuarios de redes sociales inducidos por los algoritmos de afinidad a creer que todo el mundo comparte lo que ellos piensan. Se denomina sesgo de confirmación y es uno de los grandes problemas de la conversación pública moderna.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app