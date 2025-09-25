Suscribete a
UNA RAYA EN EL AGUA

Un juicio de película

La presencia de Begoña Gómez ante un jurado augura un espectáculo de tensión paroxística, un clímax de crispación disruptiva

Claro que nos cuesta comprender

Momentos estelares de la Humanidad

Ignacio Camacho

Cuando el entonces ministro Belloch alumbró la ley del jurado, figura sobre la que pesa un clásico debate jurídico español desde hace un siglo largo, optó por el modelo de inspiración anglosajona en vez de la fórmula mixta del escabinato. Su instauración en nuestro ... sistema de justicia, prevista en la Constitución, es pues una medida legislativa socialista, aunque de una etapa con la que el partido actual no se siente muy cercano. Por eso las críticas del sanchismo a la judicatura son contradictorias con sus protestas ante la decisión del juez Peinado; si alguien cree de veras que hay persecución del estamento judicial no debería llamarse a escándalo porque la esposa del presidente vaya a ser juzgada por nueve ciudadanos.

