Alcaraz y Sinner, dos maestros en pugna por la corona de la ATP Finals
El juez Peinado levanta la imputación de la secretaria general de Presidencia por el 'caso Begoña Gómez'

diario de un optimista

Es mejor pasar calor que frío

El paralelismo entre el enfriamiento de antaño y el calentamiento actual debería llamar la atención de quienes quieren convencernos de que el clima depende de nosotros

La ONU, en busca de la universalidad

¿Es la IA solo una burbuja?

CARBAJO&ROJO
Guy Sorman

En Belém, en la Amazonia, se celebra el foro mundial de ideólogos del clima, junto a políticos y ONG, bajo el pretexto de un discurso supuestamente científico y humanista. No hay espacio para voces disidentes: todos compiten por exhibir su ecologismo y su solidaridad. Lula ... se muestra complacido. Sin embargo, este sería el momento y el lugar adecuados para reflexionar sobre el fracaso tangible de estas cumbres anuales. El clima sigue cambiando, ajeno a tratados y buenas intenciones diplomáticas. ¿No sería conveniente, para comprender la inutilidad de estas conferencias auspiciadas por la ONU, mirar un poco hacia la historia del clima?

