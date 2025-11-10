Suscribete a
ABC Premium

Seis millones de años: hallan el aire más antiguo jamás encontrado en el 'hielo azul' de la Antártida

Las muestras de aire extraídas de los núcleos de hielo permiten estudiar el clima de una Tierra muy diferente a la actual, y refinar los modelos climáticos que predicen el futuro de nuestro planeta

El agua que bebemos podría ser más antigua que el Sol

El proceso que da lugar al hielo azul en Allan Hills es el mismo que hay detrás de la formación de rayas azules en los icebergs
El proceso que da lugar al hielo azul en Allan Hills es el mismo que hay detrás de la formación de rayas azules en los icebergs Andrew Meijers/Australian Antarctic Program
José Manuel Nieves

José Manuel Nieves

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Parece cosa de ciencia ficción. Un equipo internacional de investigadores ha conseguido recuperar una muestra de aire 'encapsulada' en las profundidades heladas de la Antártida desde hace nada menos que seis millones de años. Todo un récord científico, pero sobre todo una ventana abierta a ... una Tierra radicalmente diferente de la que hoy conocemos. El extraordinario hallazgo se acaba de publicar en 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app