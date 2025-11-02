Suscribete a
diario de un optimista

¿Es la IA solo una burbuja?

Las inteligencias artificiales están muy lejos de la perfección y son, por ahora, incapaces de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Todo lo que ofrecen es aproximado, verosímil… pero, en la práctica, es inutilizable para una investigación seria porque confunden a precisión con la apariencia

CARBAJO&ROJO
Guy Sorman

Guy Sorman

Debo reconocer que, como muchos otros, me dejé llevar por el entusiasmo que rodea al desarrollo de la inteligencia artificial. Durante un tiempo creí –y hoy ya no tanto– que estábamos siendo testigos de una revolución comparable a la invención del motor de combustión ... o al dominio de la energía nuclear. Sin embargo, mi repentino escepticismo y cierta decepción se basan en una experiencia estrictamente personal, que quizá no sea universal. Movido por la curiosidad y por la publicidad que rodea al tema, decidí probar por primera vez uno de estos sistemas, ChatGPT, la herramienta más conocida de OpenAI, la empresa líder del sector, ubicada –como no podía ser de otra manera– en California. Empecé con algo sencillo: buscar mi propia biografía. La sorpresa fue mayúscula. Nada de lo que aparecía era completamente falso, pero tampoco del todo cierto. Todo resultaba verosímil, aunque plagado de errores y fantasías. La foto que acompañaba mi perfil no era mía, sino la de otro economista de la Universidad de Princeton; la fecha de nacimiento era casi exacta, con una diferencia de apenas un mes; y la mayoría de los datos eran 'casi ciertos', pero nunca exactos.

